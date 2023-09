NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,6 Prozent auf 449,25 USD ab.

Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 449,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 47.932 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 502,30 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,81 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 108,13 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,93 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 534,29 USD.

Am 23.08.2023 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 0,51 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 13.507,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.704,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.11.2023 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,63 USD je Aktie.

