NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von NVIDIA. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 420,85 EUR.

Um 09:21 Uhr stieg die NVIDIA-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 420,85 EUR. Die NVIDIA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 422,50 EUR. Bei 419,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 7.566 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2023 auf bis zu 471,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 112,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 73,36 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 534,29 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA gewährte am 23.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2023 abgelaufenen Quartals. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,51 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.507,00 USD – ein Plus von 101,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 6.704,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte NVIDIA am 21.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 14.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 10,63 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Hot Stocks heute: Abschwung von 1.000 DAX Punkten möglich - bei NVIDIA gab es massive Insiderverkäufe

KI-Tour ins Silicon Valley: Softbank setzt bei seinen Portfoliounternehmen auf künstliche Intelligenz

Dan Ives sagt Jahresendrally für Tech-Aktien voraus - Diese beiden Titel sind ganz vorne dabei