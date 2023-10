NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von NVIDIA. Zuletzt ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 443,35 EUR.

Die NVIDIA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 443,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 444,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 442,45 EUR. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 3.307 Aktien.

Am 24.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,95 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 6,06 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 112,10 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 537,14 USD je NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA ließ sich am 23.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,70 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 101,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.704,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.507,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 21.11.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 14.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2024 10,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

