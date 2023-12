NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Dienstagvormittag ohne große Veränderung

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 433,05 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:21 Uhr die NVIDIA-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 433,05 EUR. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 434,35 EUR. Zwischenzeitlich weitete die NVIDIA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 432,05 EUR aus. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 432,05 EUR. Bisher wurden via Tradegate 2.004 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 471,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 8,98 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 130,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 69,94 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 577,14 USD.

NVIDIA ließ sich am 21.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 4,02 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 205,51 Prozent auf 18.120,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.931,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.02.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 13.02.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,20 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

