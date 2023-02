NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Die NVIDIA-Aktie wies um 09:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 198,38 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die NVIDIA-Aktie bei 198,56 EUR. Zwischenzeitlich weitete die NVIDIA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 198,12 EUR aus. Mit einem Wert von 198,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 589 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 29.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 262,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,38 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 112,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 205,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.10.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 16.11.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.931,00 USD – eine Minderung von 16,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.103,00 USD eingefahren.

Am 22.02.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 15.02.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,56 USD fest.

