NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gewinnt am Mittag an Fahrt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Zuletzt sprang die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 930,88 USD zu.

Die NVIDIA-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 930,88 USD. Zuletzt wechselten 589.947 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 974,00 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,63 Prozent hinzugewinnen. Bei 233,60 USD erreichte der Anteilsschein am 16.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 74,91 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,160 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,178 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 680,00 USD aus.

Am 21.02.2024 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.01.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 5,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.103,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 265,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.051,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 22.05.2024 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 25,03 USD je NVIDIA-Aktie.

