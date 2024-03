NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA fällt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von NVIDIA gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 895,34 USD abwärts.

Die NVIDIA-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 895,34 USD. Die Abwärtsbewegung der NVIDIA-Aktie ging bis auf 884,35 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 910,57 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.691.000 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 974,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 16.03.2023 auf bis zu 233,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 73,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten NVIDIA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,160 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,178 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 680,00 USD.

Am 21.02.2024 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 22.103,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.051,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 22.05.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2025 25,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

