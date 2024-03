NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittwochvormittag stärker

NVIDIA im Fokus

Die Aktie von NVIDIA zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von NVIDIA konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,5 Prozent auf 933,06 USD.

Um 09:21 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 933,06 USD nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 136.581 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 974,00 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 4,39 Prozent Luft nach oben. Bei 233,60 USD erreichte der Anteilsschein am 16.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 299,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,178 USD. Im Vorjahr erhielten NVIDIA-Aktionäre 0,160 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 680,00 USD je NVIDIA-Aktie aus.

Am 21.02.2024 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.01.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 265,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.103,00 USD umgesetzt, gegenüber 6.051,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte NVIDIA am 22.05.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 25,03 USD im Jahr 2025 aus.

