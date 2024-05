NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Montagnachmittag schwächer

Blick auf NVIDIA-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 893,24 USD.

Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 893,24 USD. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 885,38 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 904,78 USD. Bisher wurden heute 1.178.256 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (973,85 USD) erklomm das Papier am 09.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 280,46 USD am 13.05.2023. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 68,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,170 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 862,14 USD angegeben.

NVIDIA ließ sich am 21.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,98 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,57 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 22,10 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,05 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.05.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von NVIDIA rechnen Experten am 21.05.2025.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 24,99 USD je NVIDIA-Aktie.

