NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gewinnt am Dienstagvormittag

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 369,30 EUR zu. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 369,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 367,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 3.776 NVIDIA-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 390,05 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,62 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 112,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 69,65 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 444,17 USD.

Am 24.05.2023 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.192,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.288,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 16.11.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 15.08.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,40 USD je NVIDIA-Aktie.

