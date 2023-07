NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von NVIDIA legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,1 Prozent auf 448,04 USD.

Das Papier von NVIDIA konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,1 Prozent auf 448,04 USD. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 449,93 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 445,53 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 10.436.357 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Am 13.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 449,93 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,42 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 108,13 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 75,87 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 444,17 USD an.

NVIDIA ließ sich am 24.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,36 USD je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,22 Prozent auf 7.192,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.288,00 USD in den Büchern gestanden.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 16.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 15.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von NVIDIA.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 7,84 USD in den Büchern stehen haben wird.

