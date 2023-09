NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gibt am Mittwochvormittag ab

Kurs der NVIDIA

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 417,70 EUR nach.

Das Papier von NVIDIA befand sich um 09:21 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 417,70 EUR ab. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 415,75 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 417,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 3.237 Stück.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 471,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,99 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 112,10 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 73,16 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 534,29 USD für die NVIDIA-Aktie.

NVIDIA ließ sich am 23.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.507,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 101,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.704,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 21.11.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 14.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,63 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

