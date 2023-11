NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,9 Prozent auf 487,53 USD zu.

Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 487,53 USD. Die NVIDIA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 488,38 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 483,51 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.342.918 NVIDIA-Aktien.

Am 25.08.2023 markierte das Papier bei 502,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,03 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 138,84 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.12.2022). Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 251,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 537,14 USD an.

NVIDIA ließ sich am 23.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 0,51 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 13.507,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.704,00 USD umgesetzt.

Am 21.11.2023 dürfte die Q3 2024-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 14.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 10,77 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt am Donnerstagnachmittag zurück

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 liegt am Mittag im Plus