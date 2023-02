NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Dienstagvormittag stärker

Die NVIDIA-Aktie konnte um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 204,20 EUR. Die NVIDIA-Aktie zog in der Spitze bis auf 204,40 EUR an. Bei 201,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 1.602 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 262,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.03.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 22,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 113,02 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 80,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 205,00 USD.

Am 16.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,58 USD gegenüber 1,17 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.931,00 USD – das entspricht einem Minus von 16,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.103,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2023 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 15.02.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,27 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

McKinsey-Analysten: Metaverse soll bis 2030 bis zu 5 Billionen US-Dollar schwer sein

Erste Schätzungen: NVIDIA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Zwischen Charttechnik und ChatGPT-Euphorie - Ist die NVIDIA-Aktie jetzt ein Kauf?

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com