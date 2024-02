NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich NVIDIA

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von NVIDIA. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,5 Prozent auf 732,45 USD zu.

Um 12:03 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 732,45 USD nach oben. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 127.458 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 746,11 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Bei 204,22 USD fiel das Papier am 23.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2023 mit 0,160 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,167 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 610,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 21.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 18.120,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.931,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 205,51 Prozent gesteigert.

Am 21.02.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 12,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Tesla und Apple vor dem Aus in der Elite-Aktiengruppe Magnificent 7?

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schwächelt nachmittags

Verluste in New York: NASDAQ Composite gibt mittags nach