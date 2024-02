NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gewinnt am Vormittag an Boden

NVIDIA im Fokus

Die Aktie von NVIDIA zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die NVIDIA-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 681,60 EUR zu.

Um 09:21 Uhr ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 681,60 EUR. Bei 683,30 EUR erreichte die NVIDIA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 678,10 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 15.114 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 12.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 692,10 EUR an. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 1,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 192,02 EUR. Dieser Wert wurde am 22.02.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,167 USD. Im Vorjahr erhielten NVIDIA-Aktionäre 0,160 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 610,00 USD.

NVIDIA veröffentlichte am 21.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 18.120,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.931,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 205,51 Prozent gesteigert.

Die NVIDIA-Bilanz für Q4 2024 wird am 21.02.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2024 12,36 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

