NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA zieht am Freitagnachmittag an

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 1,0 Prozent auf 267,18 USD. Kurzfristig markierte die NVIDIA-Aktie bei 268,83 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 265,12 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.963.563 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 280,00 USD. Gewinne von 4,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 108,13 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Mit einem Kursverlust von 147,09 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 296,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 22.02.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,32 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.051,00 USD – eine Minderung von 20,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.643,00 USD eingefahren.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 24.05.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 22.05.2024 dürfte NVIDIA die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 4,49 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

