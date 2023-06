NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA schiebt sich am Mittwochmittag vor

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 382,25 EUR

0,70% Charts

News

Analysen

Das Papier von NVIDIA legte um 12:02 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 413,13 USD. Zuletzt wechselten 72.127 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 31.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 419,38 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,51 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 108,13 USD am 14.10.2022. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 282,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 444,17 USD für die NVIDIA-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.04.2023 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 24.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,09 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,22 Prozent auf 7.192,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.288,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte NVIDIA am 16.11.2023 präsentieren. Am 15.08.2024 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,40 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Darum sehen Morgan Stanley-Experten eine Gewinnrezession in 2023

Nicht nur NASDAQ-Wert NVIDIA-Aktie: ARK Invest-Chefin Cathie Wood hält Software-Aktien für nächsten KI-Profiteur

NASDAQ-Wert Microsoft-Aktie: Wedbush-Analyst Ives sieht ChatGPT als Wachstumsmotor für Microsoft

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com