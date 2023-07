NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA legt am Freitagnachmittag zu

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere zuletzt 3,5 Prozent.

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr in Grün und gewann 3,5 Prozent auf 475,79 USD. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 477,49 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 465,96 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 15.731.649 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 14.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 477,49 USD an. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 0,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,13 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 77,27 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 444,17 USD aus.

Am 24.05.2023 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 30.04.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 7.192,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.288,00 USD umgesetzt worden waren.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 16.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 15.08.2024.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,84 USD je NVIDIA-Aktie.

