NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Zuletzt konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 456,31 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 16:07 Uhr 0,3 Prozent. Die NVIDIA-Aktie zog in der Spitze bis auf 459,87 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 459,50 USD. Zuletzt wechselten 7.553.035 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Bei 502,30 USD erreichte der Titel am 25.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 108,13 USD am 14.10.2022. Abschläge von 76,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 534,29 USD.

NVIDIA gewährte am 23.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 101,48 Prozent auf 13.507,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.704,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 21.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2024 erwartet.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,63 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

