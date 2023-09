NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA präsentiert sich am Vormittag fester

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von NVIDIA. Zuletzt stieg die NVIDIA-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 428,85 EUR.

Das Papier von NVIDIA legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,2 Prozent auf 428,85 EUR. Kurzfristig markierte die NVIDIA-Aktie bei 428,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 428,45 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 5.778 NVIDIA-Aktien.

Am 24.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,95 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,05 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 112,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Abschläge von 73,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 534,29 USD für die NVIDIA-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.07.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 23.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.507,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 101,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.704,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die NVIDIA-Bilanz für Q3 2024 wird am 21.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 14.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,63 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Goldman Sachs optimistisch für KI-Aktien: Die Bewertungen seien "hoch, aber nicht übertrieben"

Künstliche Intelligenz im Fokus: Diese "billigen" KI-Aktien bieten immenses Aufwärtspotenzial

NASDAQ Composite Index-Papier NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NVIDIA verdient