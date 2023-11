NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA präsentiert sich am Vormittag fester

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von NVIDIA. Im Tradegate-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die NVIDIA-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 457,50 EUR. Bei 457,75 EUR erreichte die NVIDIA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 456,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.134 NVIDIA-Aktien.

Am 24.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 471,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 3,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 130,16 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 71,55 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 537,14 USD an.

NVIDIA ließ sich am 23.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,70 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 13.507,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.704,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte NVIDIA am 21.11.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 10,77 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Diese große Investmentchance sieht Anlagestratege Richard Bernstein

NASDAQ-Unternehmen NVIDIA will wichtigen chinesischen Markt offenbar nicht aufgeben: Drei neue Chips für China vor Markteinführung

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittag leichter