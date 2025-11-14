DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.061 +0,8%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1616 -0,2%Öl64,49 +2,2%Gold4.103 -1,6%
Kurs der NVIDIA

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Freitagnachmittag gesucht

14.11.25 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 187,44 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
163,50 EUR 3,22 EUR 2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 187,44 USD. In der Spitze legte die NVIDIA-Aktie bis auf 187,63 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 182,92 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 11.016.832 NVIDIA-Aktien.

Am 30.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 212,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 11,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 53,78 Prozent sinken.

Für NVIDIA-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,040 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 207,14 USD an.

NVIDIA veröffentlichte am 27.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 55,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 46,74 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 30,04 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 25.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 4,55 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

In eigener Sache

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
