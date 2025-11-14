NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Abend im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 188,95 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 188,95 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 190,68 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 182,92 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 27.464.894 NVIDIA-Aktien.

Am 30.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 212,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 12,28 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 86,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 54,15 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,030 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,040 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 207,14 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 27.08.2025 vor. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 46,74 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 30,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 25.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,55 USD fest.

