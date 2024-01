NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA stabilisiert sich am Mittag

Kurs der NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 547,12 USD bewegte sich die NVIDIA-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die NVIDIA-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 01:59 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 547,12 USD. Bei 549,70 USD erreichte die NVIDIA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 543,30 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 546,20 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 35.299.360 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2024 bei 553,46 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,16 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2023 Kursverluste bis auf 154,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 253,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 565,00 USD je NVIDIA-Aktie an.

Am 21.11.2023 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 4,02 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 205,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.931,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.120,00 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte NVIDIA am 21.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,27 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

