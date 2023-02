NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gewinnt am Mittag an Fahrt

Um 12:22 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 211,90 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bei 212,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 211,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.759 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 262,35 EUR erreichte der Titel am 29.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 19,23 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 112,32 EUR. Mit einem Kursverlust von 88,66 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 205,00 USD.

NVIDIA veröffentlichte am 16.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 USD in den Büchern gestanden. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.931,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.103,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,27 USD je NVIDIA-Aktie.

