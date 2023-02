NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittwochvormittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,8 Prozent auf 210,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die NVIDIA-Aktie sogar auf 211,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 211,05 EUR. Bisher wurden heute 664 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.03.2022 bei 262,35 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,63 Prozent. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 112,32 EUR ab. Abschläge von 87,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 205,00 USD.

NVIDIA veröffentlichte am 16.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7.103,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.931,00 USD.

Am 22.02.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,27 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NASDAQ-Wert NVIDIA-Aktie deutlich höher: Bank of America optimistisch für NVIDIA

McKinsey-Analysten: Metaverse soll bis 2030 bis zu 5 Billionen US-Dollar schwer sein

Erste Schätzungen: NVIDIA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com