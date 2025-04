NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Dienstagnachmittag höher

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 111,55 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 111,55 USD nach oben. Die NVIDIA-Aktie zog in der Spitze bis auf 112,76 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 111,07 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5.597.485 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 153,13 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 75,61 USD erreichte der Anteilsschein am 20.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,039 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,030 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 417,50 USD je NVIDIA-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 26.02.2025. Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,50 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 39,33 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,10 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte NVIDIA am 28.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von NVIDIA.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,53 USD fest.

