NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Montagnachmittag leichter

Die NVIDIA-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 282,06 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die NVIDIA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 281,95 USD aus. Bei 285,12 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 4.366.986 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,20 USD. Dieser Kurs wurde am 09.05.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 3,59 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (108,13 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 160,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 296,67 USD.

Am 22.02.2023 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.01.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,83 Prozent auf 6.051,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.643,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.05.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 22.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von NVIDIA.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 4,59 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

