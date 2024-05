NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag in Grün

So bewegt sich NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von NVIDIA legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 924,04 USD.

Die NVIDIA-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 924,04 USD. Bei 932,30 USD markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 925,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 1.655.499 Aktien.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 973,85 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 5,11 Prozent niedriger. Bei 288,35 USD fiel das Papier am 17.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,160 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,169 USD je NVIDIA-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 862,14 USD.

Die Bilanz zum am 31.01.2024 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 21.02.2024 vor. Es stand ein EPS von 4,98 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,57 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 22,10 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 265,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 22.05.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 21.05.2025.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2025 auf 24,94 USD je Aktie.

