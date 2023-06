NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 387,70 EUR

Die NVIDIA-Aktie notierte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 423,79 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 206.128 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 430,00 USD erreichte der Titel am 14.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 1,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 108,13 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 291,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 444,17 USD an.

NVIDIA ließ sich am 24.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,09 USD, nach 1,36 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.192,00 USD – eine Minderung von 13,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.288,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte NVIDIA am 16.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 15.08.2024.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,40 USD je Aktie.

