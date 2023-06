NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 392,45 EUR

Um 16:42 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 426,78 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 421,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 426,15 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 19.385.211 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 430,00 USD markierte der Titel am 14.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 0,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 108,13 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 74,66 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 444,17 USD an.

Die Bilanz zum am 30.04.2023 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 24.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,09 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,22 Prozent zurück. Hier wurden 7.192,00 USD gegenüber 8.288,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 16.11.2023 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 15.08.2024.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,40 USD je NVIDIA-Aktie.

