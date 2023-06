NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA fällt am Donnerstagvormittag

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 390,75 EUR

Die NVIDIA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 396,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 395,65 EUR. Mit einem Wert von 398,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.297 NVIDIA-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.06.2023 auf bis zu 398,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 0,62 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 112,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 253,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 444,17 USD.

NVIDIA gewährte am 24.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,09 USD gegenüber 1,36 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,22 Prozent auf 7.192,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 8.288,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 16.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 15.08.2024 dürfte NVIDIA die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,40 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

