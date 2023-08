So bewegt sich NVIDIA

NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Dienstagmittag stärker

15.08.23 12:04 Uhr

Die Aktie von NVIDIA zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 442,56 USD.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 442,56 USD zu. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 231.286 NVIDIA-Aktien. Am 15.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 480,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 7,88 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,13 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 75,57 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 455,00 USD. Am 25.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,09 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7.192,00 USD im Vergleich zu 8.288,00 USD im Vorjahresquartal. Am 23.08.2023 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,03 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net

