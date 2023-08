NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA steigt am Nachmittag

NVIDIA im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 438,99 USD nach oben.

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 438,99 USD. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 452,68 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 445,63 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 20.713.179 Stück.

Bei 480,40 USD markierte der Titel am 15.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,43 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 108,13 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 305,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 455,00 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA ließ sich am 25.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7.192,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 8.288,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte NVIDIA am 23.08.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,03 USD fest.

