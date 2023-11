NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA verteuert sich am Mittwochmittag

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 500,09 USD.

Die Aktie legte um 12:04 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,7 Prozent auf 500,09 USD zu. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 85.316 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 502,30 USD an. Mit einem Zuwachs von 0,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 138,84 USD. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 260,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 560,71 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.07.2023 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 23.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,70 USD gegenüber 0,51 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.507,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 101,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 6.704,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 21.11.2023 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 10,78 USD je Aktie aus.

