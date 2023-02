NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04:05 Uhr 1,3 Prozent auf 213,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bei 213,00 EUR. Bei 212,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 678 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 262,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.03.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,81 Prozent. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 89,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 205,00 USD.

Am 16.11.2022 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2022 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 5.931,00 USD in den Büchern – ein Minus von 16,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 7.103,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte NVIDIA am 22.02.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 3,27 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NASDAQ-Wert NVIDIA-Aktie deutlich höher: Bank of America optimistisch für NVIDIA

McKinsey-Analysten: Metaverse soll bis 2030 bis zu 5 Billionen US-Dollar schwer sein

Erste Schätzungen: NVIDIA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com