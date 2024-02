NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag im Aufwind

NVIDIA im Blick

Die Aktie von NVIDIA zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 738,37 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 738,37 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 192.377 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (746,11 USD) erklomm das Papier am 13.02.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 204,22 USD am 23.02.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 72,34 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,160 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,167 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 610,00 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

Am 21.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 4,02 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 18.120,00 USD gegenüber 5.931,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 21.02.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,38 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NASDAQ Composite: Aussicht auf ein weiteres erfolgreiches Jahr - Potenzielle Gewinne für Amazon-Aktie

SoundHound-Aktie mit Kursfeuerwerk: NVIDIA an SoundHound, Arm & Co. beteiligt

Markt für generative KI-Smartphones dürfte Skyworks Solutions antreiben - Löst der Apple-Zulieferer NVIDIA als Top-Chip-Aktie ab?