NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 730,16 USD.

Um 16:08 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 730,16 USD nach oben. Die NVIDIA-Aktie zog in der Spitze bis auf 744,02 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 741,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.078.020 NVIDIA-Aktien.

Bei 746,11 USD erreichte der Titel am 13.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,18 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 204,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 257,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,160 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,167 USD je NVIDIA-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 610,00 USD.

Am 21.11.2023 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,02 USD gegenüber 0,58 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 205,51 Prozent auf 18.120,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.931,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.02.2024 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 12,38 USD im Jahr 2024 aus.

