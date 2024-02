NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gewinnt am Freitagvormittag

So entwickelt sich NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die NVIDIA-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 681,70 EUR.

Das Papier von NVIDIA konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,0 Prozent auf 681,70 EUR. Die NVIDIA-Aktie zog in der Spitze bis auf 682,60 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 681,50 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 9.798 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 693,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Am 22.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 192,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 71,83 Prozent Luft nach unten.

Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2023 mit 0,160 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,167 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 610,00 USD angegeben.

NVIDIA ließ sich am 21.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 4,02 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 18.120,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.931,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 21.02.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,37 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

