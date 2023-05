NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 265,75 EUR

0,11% Charts

News

Analysen

Um 09:21 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 265,15 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die NVIDIA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 265,15 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 266,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 1.721 Stück.

Bei 266,25 EUR erreichte der Titel am 16.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 0,41 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 112,10 EUR ab. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 136,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 296,67 USD.

Am 22.02.2023 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.01.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.051,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.643,00 USD in den Büchern gestanden.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 24.05.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 22.05.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,59 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

US-Werte: So hat die Credit Suisse im ersten Quartal 2023 investiert

Apple, Tesla, NVIDIA & Co.: Diese Aktien konnten ihren Wert in den letzten zehn Jahren um das Zehnfache oder mehr steigern

ChatGPT stellt Aktien-Portfolio zusammen - und schlägt beliebte Fonds deutlich

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com