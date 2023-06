NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei NVIDIA am Mittag zu

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 395,40 EUR

Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:04 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 432,12 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 135.469 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 432,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.06.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 0,18 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (108,13 USD). Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 299,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 444,17 USD angegeben.

Am 24.05.2023 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 7.192,00 USD in den Büchern – ein Minus von 13,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 8.288,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 16.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 15.08.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 7,40 USD im Jahr 2024 aus.

