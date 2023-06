NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag gefragt

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 398,85 EUR

2,28% Charts

News

Analysen

Um 16:08 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 434,00 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bei 436,55 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 435,15 USD. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 15.162.399 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 436,55 USD. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,59 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 108,13 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 75,09 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 444,17 USD.

Die Bilanz zum am 30.04.2023 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 24.05.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,09 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.192,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 8.288,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.11.2023 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 15.08.2024 erwartet.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,40 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

S&P 500 im Bullenmarkt - Welche Rückschlüsse sich aus der Historie auf die künftige Kursentwicklung schließen lassen

Microsoft- und NVIDIA-Aktien an der NASDAQ uneins: McKinsey bescheinigt ChatGPT & Co. Milliardenpotenzial

Darum sehen Morgan Stanley-Experten eine Gewinnrezession in 2023

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com