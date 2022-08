NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken NVIDIA am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Die NVIDIA-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 184,34 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte NVIDIA-Aktie bei 183,34 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 186,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.650 NVIDIA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 307,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 136,80 EUR fiel das Papier am 04.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 360,00 USD aus.

Am 25.05.2022 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 0,92 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.288,00 USD im Vergleich zu 5.661,00 USD im Vorjahresquartal.

Die NVIDIA-Bilanz für Q2 2023 wird am 24.08.2022 erwartet.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,31 USD je Aktie.

