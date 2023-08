NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken NVIDIA am Mittag ins Plus

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Zuletzt ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 443,15 USD.

Die NVIDIA-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 443,15 USD. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 120.270 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 480,40 USD erreichte der Titel am 15.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 8,41 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 108,13 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 455,00 USD angegeben.

NVIDIA gewährte am 25.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,09 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 7.192,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 8.288,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.08.2023 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,08 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie im Höhenrausch: NVIDIA will KI-Boom optimal nutzen und stellt verbesserte Elektrochips vor

NVIDIA-Aktie an der NASDAQ in Grün: UBS-Analyst äußert sich zuversichtlich zu NVIDIA

So schlagen Sie aus einem Bitcoin-Crash Gewinn