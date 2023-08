NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA steigt am Nachmittag

NVIDIA im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 441,17 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 441,17 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die NVIDIA-Aktie bei 446,75 USD. Bei 445,30 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 11.399.209 NVIDIA-Aktien.

Bei 480,40 USD erreichte der Titel am 15.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 108,13 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 455,00 USD.

NVIDIA ließ sich am 25.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,22 Prozent auf 7.192,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.288,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 23.08.2023 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2024 8,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

