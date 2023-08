NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gewinnt am Vormittag an Fahrt

So bewegt sich NVIDIA

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von NVIDIA. Zuletzt ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 403,75 EUR.

Die NVIDIA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 403,75 EUR. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 403,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 402,05 EUR. Zuletzt wechselten 5.024 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 27.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 430,90 EUR an. Gewinne von 6,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 72,24 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 455,00 USD für die NVIDIA-Aktie.

Am 25.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,09 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7.192,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.288,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.08.2023 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2024 8,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie im Höhenrausch: NVIDIA will KI-Boom optimal nutzen und stellt verbesserte Elektrochips vor

NVIDIA-Aktie an der NASDAQ in Grün: UBS-Analyst äußert sich zuversichtlich zu NVIDIA

So schlagen Sie aus einem Bitcoin-Crash Gewinn