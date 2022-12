NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Freitagvormittag nahe Vortagesniveau

Die NVIDIA-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 158,48 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die NVIDIA-Aktie bei 158,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die NVIDIA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 158,10 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 158,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 380 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.12.2021 bei 278,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 42,99 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 112,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 41,10 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 205,00 USD angegeben.

NVIDIA veröffentlichte am 16.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 5.931,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.103,00 USD umgesetzt worden waren.

Die NVIDIA-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von NVIDIA rechnen Experten am 15.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,27 USD je NVIDIA-Aktie.

