NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 161,44 EUR zu. Bei 161,54 EUR erreichte die NVIDIA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 156,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.947 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 262,35 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,46 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 112,32 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 43,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 205,00 USD.

Am 16.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,50 Prozent zurück. Hier wurden 5.931,00 USD gegenüber 7.103,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 22.02.2023 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 15.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 3,27 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NVIDIA-Aktie im großen Stil verkauft: Cathie Wood macht ARK Innovation ETF für 2023 fit

NVIDIA-Aktie schließt stärker: Kooperation mit Foxconn bei Plattformen für autonome Autos

Platz 1 verteidigt: Die wertvollsten Unternehmen der Welt 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com