NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken NVIDIA am Vormittag ins Minus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 516,10 EUR.

Die NVIDIA-Aktie wies um 09:20 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 516,10 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 514,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 515,90 EUR. Bisher wurden heute 10.031 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.01.2024 bei 522,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 1,22 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 154,68 EUR am 17.01.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 70,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 565,00 USD.

NVIDIA gewährte am 21.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,02 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,58 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 205,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.931,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.120,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte NVIDIA am 21.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 13.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,27 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

